 

На несанкционированные акции в центре Москвы вышли 300 человек

31.01.2021, 12:28, Новости дня
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Около 300 человек принимают участие в несанкционированной акции в центре Москвы, сообщила пресс-служба столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

На Сухаревской площади в митинге участвуют 200 человек, порядка 100 человек собрались у станции метро «Красные ворота», передает РИА «Новости».

Между тем департамент транспорта Москвы сообщает, что на вход и выход закрыты станции метро «Сухаревская» и «Красные ворота». «По требованию полиции на вход и выход закрыты станции «Сухаревская» и «Красные ворота». Поезда проезжают эти станции без остановок», – сказано в Telegram-канале дептранса.

Ранее официальный представитель ведомства Ирина Волк заявила, что МВД РФ призывает граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях 31 января, отметив, что целью провокаторов является инициирование столкновений участников с представителями полиции.

Напомним, после несанкционированных акций 23 января следователи возбудили 21 уголовное дело. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники Алексея Навального.

МВД РФ и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.



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