Глава минздрава ФРГ назвал условие применения вакцин из РФ и Китая в ЕС

31.01.2021, 12:28, Новости дня

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Условием для применения вакцин в Евросоюзе является сертификация со стороны Европейского агентства по лекарственным препаратам (EMA), при этом страна производства роли не играет, сообщил министр здравоохранения Германии Йенс Шпан в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Министру был задан вопрос о том, что говорит не в пользу российских или китайских вакцин. «Ничего. Главное в том, чтобы был допуск [на рынок] в соответствии с европейским правом. Если вакцина безопасна и надежна, то она поможет в борьбе с пандемией, неважно, где ее производят», – передает слова Шпана ТАСС.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель предложила российскому президенту Владимиру Путину поддержку немецкого регулятора в процедуре регистрации российской вакцины «Спутник V» в Европейском медицинском агентстве (EMA).

Постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов не исключил возможность регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Европе. Европейский регулятор (Европейское агентство по лекарственным средствам, ЕМА) сообщил о получении заявки на выдачу научного заключения от разработчика российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Как отмечал эксперт международного научного экспертного совета по российскому препарату Карлос Сала, вакцина от коронавируса «Спутник V» показывает лучшие результаты, чем другие препараты, использующие один вектор.