 

Глава минздрава ФРГ назвал условие применения вакцин из РФ и Китая в ЕС

31.01.2021, 12:28, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Условием для применения вакцин в Евросоюзе является сертификация со стороны Европейского агентства по лекарственным препаратам (EMA), при этом страна производства роли не играет, сообщил министр здравоохранения Германии Йенс Шпан в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Министру был задан вопрос о том, что говорит не в пользу российских или китайских вакцин. «Ничего. Главное в том, чтобы был допуск [на рынок] в соответствии с европейским правом. Если вакцина безопасна и надежна, то она поможет в борьбе с пандемией, неважно, где ее производят», – передает слова Шпана ТАСС.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель предложила российскому президенту Владимиру Путину поддержку немецкого регулятора в процедуре регистрации российской вакцины «Спутник V» в Европейском медицинском агентстве (EMA).

Постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов не исключил возможность регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Европе. Европейский регулятор (Европейское агентство по лекарственным средствам, ЕМА) сообщил о получении заявки на выдачу научного заключения от разработчика российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Как отмечал эксперт международного научного экспертного совета по российскому препарату Карлос Сала, вакцина от коронавируса «Спутник V» показывает лучшие результаты, чем другие препараты, использующие один вектор.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.09 / В Конго произошла новая вспышка лихорадки Эбола, жертвами стали 48 человек

10.12 / ЕС продлил санкции против России за посягательство на территориальную целостность Украины

07.09 / Судьба похищенных белорусских оппозиционеров остается неизвестной 

24.10 / МИД дал оценку соглашению о перемирии в Ливии

29.06 / В НАТО призвали Россию к «более конструктивной политике» по Афганистану

28.09 / После гибели дочери Конкина завели уголовное дело

30.06 / В жилом доме в Москве произошел взрыв. Есть пострадавшие

31.07 / Сумму компенсации за сбитый самолет МАУ в Иране не определили

03.09 / Криминалисты из РФ не нашли в организме Навального ядов

27.11 / В Аргентине расследуют дело о халатности в лечении Марадоны

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска