В Украине без света остаются около 70 населенных пунктов в пяти областях – ГСЧС

31.01.2021, 11:48, Новости дня

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По состоянию на 7.00 31 января в результате сложных погодных условий в Украине обесточены 68 населенных пунктов в пяти областях. Об этом сообщил пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Без электроэнергии остались населенные пункты в Одесской (32), Николаевской (25), Киевской (восемь), Днепропетровской (два) и Закарпатской (один) областях. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго, уточнили в релизе.

По информации Службы автомобильных дорог, проезд на дорогах общего пользования обеспечен, заторов нет. К расчистке дорог на территории Украины от САД были привлечены 1698 работников и 1288 единиц техники.

“С начала непогоды подразделения ГСЧС провели буксировку более 1200 единиц транспортных средств, из них 32 кареты скорой помощи и 30 автобусов, была оказана помощь более чем 2200 лицам, убрано 103 поваленных дерева, расчищено от снега 910 км дорожного покрытия”, – сообщили в ГСЧС.

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