Китай намерен за два года увеличить производство полупроводников на 20%

31.01.2021, 11:44, Новости дня

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Власти КНР заявили о намерении предоставлять субсидии для отечественных производителей полупроводниковой продукции. Нынешний план состоит в том, чтобы увеличить выпуск таких изделий на 20% до 2023 года.

Китай уже давно стал одним из крупнейших игроков на мировом полупроводниковом рынке. По мнению экспертов, индустрия страны имеет все шансы стать безусловным глобальным лидером. Однако вводимые Западом санкции ограничивают возможности китайской промышленности.

Власти Поднебесной решили ответить традиционным способом – предоставлением субсидий для своих предприятий. В зоне особого внимания производители устройств для 5G-сетей, а также смартфонов, робототехники и прочей продукции электроники.