В Совфеде назвали «изменой родине» призыв фонда Навального к США ввести санкции

31.01.2021, 11:34, Новости дня

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Призыв Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), который включен Минюстом в список иноагентов, к президенту США Джо Байдену ввести санкции против ряда высокопоставленных российских лиц «попахивает» изменой родине, сообщил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Это попахивает изменой родине. Вы можете себе представить, чтобы американская организация обратилась к Владимиру Путину с просьбой ввести санкции против президента США?» – передает его слова РИА «Новости».

«Это должно жестко пресекаться. Должна быть очень жесткой реакция со стороны правоохранительных органов, как Генпрокуратуры, так и ФСБ», – подчеркнул Джабаров.

Ранее телеканал CNN сообщил, что возглавляемый блогером Алексеем Навальным ФБК призвал Байдена ввести санкции против 35 человек, в том числе против «восьми высокопоставленных россиян, близких к президенту РФ Владимиру Путину».

Напомним, Навальный вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево. Он находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навального, который был обязан являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию УФСИН два раза в месяц, не раз предупреждали, что нарушения могут привести к отмене условного освобождения и замене его на реальный срок. Член Общественной палаты России, член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в РФ Мария Бутина подчеркнула, что «все, что от Алексея требовалось – это выполнять требования суда и, как и миллионы россиян в аналогичных ситуациях, являться для отметки в органы ФСИН».