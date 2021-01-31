Цукерберг не смог убедить Австралию отказаться от законов в отношении IT-гигантов

31.01.2021, 11:34, Новости дня

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Глава Facebook Марк Цукерберг не смог убедить власти Австралии отказаться от намерений ввести законодательство в отношении технологических гигантов, сообщил глава австралийского минфина Джош Фрайденберг телеканалу ABC.

Власти Австралии инициировали подготовку закона, согласно которому технологические гиганты будут обязаны обсуждать с местными издателями и вещателями выплаты за контент, в случае отсутствия договоренности цену определит арбитр, которого назначит государства. В связи с этим Google пригрозил отключить свой интернет-поиск в Австралии. Представитель Facebook также сообщил о возможности блокировки в Австралии новостного раздела соцсети, передает РИА «Новости».

«Марк Цукерберг не убедил меня отменять [планы]», – сообщил Фрайденберг.

Ранее Австралийская государственная комиссия по защите конкуренции и прав потребителей (ACCC) призвала власти страны принять меры для решения проблем в связи с доминированием американской корпорации Google на национальном рынке цифровой рекламы.