Ученые выявили иммунитетное преимущество у тяжело переболевших коронавирусом

31.01.2021, 11:34, Новости дня

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Люди, перенесшие тяжелую форму коронавируса, могут приобрести более сильную и долгосрочную иммунную защиту от повторного заражения инфекцией, об этом свидетельствует исследование Института иммунологии Ла-Хойи.

Всего ученые исследовали 39 образцов крови людей с коронавирусом и десять образцов крови людей, которые не перенесли болезнь (такие образцы крови были сданы еще до начала массовой заболеваемости), информирует РИА «Новости» со ссылкой на исследование.

Внимание ученых привлекла экспрессия отдельных генов более чем 80 тыс. CD8+Т-клеток. Это иммунные клетки, которые способы разрушать инфицированные клетки.

Среди изученных образцов крови легкую форму коронавируса имели 17 человек, их не госпитализировали, еще 13 попали в больницу, девять – в реанимацию.

Т-клетки людей, перенесших легкую форму болезни получают настолько сильную стимуляцию иммунной системы для борьбы с вирусами, что становятся менее эффективными. Т-клеточное истощение у людей с легкой формой коронавируса может снизить их шансы на приобретение долгосрочного иммунитета, сообщается в исследовании.

Предполагается, что люди с тяжелой формой коронавируса могут иметь более сильный и долгосрочный иммунитет.

Ранее ученые изучили возможную связь расы и тяжести течения COVID.

Исследователи также выявили «память» организма на коронавирусы. Прошлые коронавирусные инфекции, которыми человек уже переболел, могут помочь его иммунной системе бороться с SARS CoV-2, считает группа американских ученых из Университета Северной Аризоны и Исследовательского института трансляционной геномики.