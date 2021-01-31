Госдеп решил профинансировать развитие региональных СМИ на Украине

31.01.2021, 9:26, Новости дня

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Госдепартамент США выделит до 350 тыс. долларов на поддержку независимых медиаорганизаций для содействия развитию малых и региональных СМИ на Украине, следует из описания гранта.

«Отдел по связям с общественностью посольства США на Украине открывает прием заявок от украинских медиаорганизаций на реализацию программы повышения журналистских стандартов, этики, а также развития потенциала небольших, особенно региональных, средств массовой информации посредством профессионального обучения», – цитирует документ RT.

Отмечается, что принятые в эту программу «независимые украинские медиаорганизации» должны будут отобрать малые и региональные СМИ для работы с ними в форме мастер-классов и тренингов.

Также в описании гранта говорится, что в подрядчики в рамках подобных образовательных мероприятий будут заниматься развитием «высококачественной и заслуживающей доверия журналистики», содействием созданию «инновационного контента» местными СМИ и повышением уровня медиаграмотности украинских журналистов.

Каждый из участников проекта сможет получить от 40 до 70 тыс. долларов. При этом общий бюджет, который Госдеп намерен выделить на реализацию программы, не должен превышать 350 тыс. долларов.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты с 2014 года оказали Киеву помощи на сумму около 4,1 млрд долларов. Большая часть из них была потрачена безопасность и стабилизацию экономики.