FAZ – бундесвер потратил весь годовой бюджет, но оснащения по-прежнему не хватает

31.01.2021, 5:22, Новости дня

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На нужды бундесвера в прошлом году было выделено более €46 млрд, и Министерство обороны Германии потратило все эти средства. Тем не менее армия по-прежнему испытывает острую нехватку вооружений и амуниции. Как отмечает немецкая газета Frankfurter Allgemeine, обычно такого не происходит, поэтому Свободная демократическая партия призывает срочно реформировать всю систему снабжения вооружённых сил страны.



Reuters

В прошлом году Министерство обороны Германии исчерпало весь выделенный на него бюджет, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine. Поскольку это исключительный случай, теперь Свободная демократическая партия Германии требует основательного реформирования всей системы снабжения армии.

В общей сложности в прошлом году на нужды обороны было выделено €46,09 миллиардов — почти на миллиард больше, чем предусматривалось изначально. О том, что за год была потрачена вся эта сумма, сообщило само Министерство обороны. В прежние годы на его счету зачастую оставались суммы в миллионах, а иногда и миллиардах евро, которые отправлялись обратно, в Министерство финансов. Это было связано либо с тем, что ведомства снабжения не справились со всеми задачами, либо производители не совершили поставки в соответствии с договорами.

В случае возникновения проблем денежные потоки перенаправляются, чтобы вместо запланированных расходов потратить средства, к примеру, на приобретение грузовиков или амуниции. С учётом пустующих баз снабжения и устаревшего парка транспортных средств это разумные инвестиции, поясняет издание. Однако они не должны вводить в заблуждение относительно того, что вооружённым силам Германии не хватает жизненно важных вещей.

В прошлом году бундесверу, которому годами не хватает оснащения, удалось реализовать инвестиции в размере €9,5 млрд. Сюда вошли расходы на исследования, разработки и тестирование. Таким образом, за коронавирусный год интенсивные траты по сравнению с предшествующим годом выросли на €2,3 млрд. К крупным принятым проектам относится новый класс фрегатов 126, приобретение 38 новых самолётов Eurofighter, а также заказ 31 вертолёта для базирования на фрегатах военно-морского флота. В общей сложности бундестаг принял 35 предложений по проектам на сумму свыше €25 миллионов каждый. Общая сумма расходов на них, распределённая на будущие годы, составляет порядка €27 млрд. На текущий год бюджетом предусмотрены расходы почти на €47 млрд.

Однако по-прежнему существуют большие проблемы с тем, чтобы действительно получить и начать применять срочно необходимое и уже профинансированное оснащение. Так, многие важнейшие оружейные системы, такие, как транспортные вертолёты, вертолёты военно-морского флота, бронетранспортёры или фрегаты 125 класса либо находятся в плачевном устаревшем состоянии, либо не доставлены в армию, либо не соответствуют техническим требованиям.

Оборонные проекты бундесвера, согласно справке специальной отраслевой службы, в среднем оказываются на 27% дороже запланированного, с момента первого парламентского рассмотрения до поставки проходит, в среднем, почти пять лет, задержки по текущим договорам составляют около девяти месяцев. Кроме того, из-за коронавируса промышленность сталкивается с всё новыми задержками и промедлениями.

«Оплотом неэффективности» в этом смысле считается ведомство бундесвера по оснащению, информационным технологиям и эксплуатации в Кобленце, подчёркивает немецкая газета. Централизованное управление и чрезвычайно бюрократизированная работа ведомства приводят к большому разочарованию в вооружённых силах и к дефициту снабжения. Недавно были прекращены годами тянувшиеся тендеры, в том числе из-за ошибок ведомства. Например, застопорилось дело с приобретением новых штурмовых винтовок. Заказ срочно необходимых транспортных вертолётов в сентябре также был прерван. Реформы в ведомстве снабжения продвигаются крайне медленно.

В связи с этим фракция свободных демократов представила масштабную программу по реструктуризации бюрократического центра в Кобленце. В специально подготовленном документе политики отмечают, что нынешнее оснащение «неэффективное и дорогое». По их мнению, «только путём стремительных реформ мы можем максимально быстро осуществить модернизацию бундесвера. Снабжение в его нынешнем состоянии бесперспективно».

Поэтому свободные демократы Германии предлагают множество изменений. В будущем они предлагают бундесверу активно покупать то, что уже доступно на рынке, вместо того чтобы делать ставку на новые разработки. Оборонные предприятия должны более усиленно вовлекаться в процесс, однако внешние консультанты должны привлекаться только на временных основаниях. «Кроме того, нужно своевременно прояснять и упорядочивать политически открытые вопросы по применению новых технологий и военных разработок критического значения», — убеждены представители Свободной демократической партии Германии.

Они также выступают за общую европейскую оборонную политику и совместное оснащение и снабжение европейских армий. Для этого нужны правила по регулированию оборонного экспорта в Европе. Что касается снабжения немецких вооружённых сил более или менее стандартными вещами, его необходимо немедленно упростить и разрешить военным самим закупать и расплачиваться за простые вещи. Кроме того, необходимо ограничить возможности для подачи жалоб, чтобы жалобы на распределение заказов не мешали бундесверу закупать срочно необходимое оснащение, заключает немецкая газета Frankfurter Allgemeine, ссылаясь на требования Свободной демократической партии Германии.