МВД призвало россиян воздержаться от участия в незаконных акциях 31 января

31.01.2021, 4:56, Новости дня

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МВД РФ вновь призывает граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях 31 января, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк, отметив, что целью провокаторов является инициирование столкновений участников с представителями полиции.

«МВД РФ призывает граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях. В создавшихся условиях возрастает риск провокаций со стороны их организаторов и активных участников, направленных на нарушение общественного порядка», – цитирует Волк РИА «Новости».

Она отметила, что нарушители порядка на несогласованных акциях будут задержаны и привлечены к ответственности. «Напоминаем, что в регионах РФ продолжают действовать ограничительные меры, связанные с распространением коронавирусной инфекции, в том числе касающиеся проведения публичных мероприятий. В этой связи призывы к несанкционированным акциям и участие в них являются нарушениями законодательства и влекут за собой административную, а в ряде случаев – уголовную ответственность», – добавила официальный представитель МВД.

Она подчеркнула, что целью провокаторов является инициирование столкновений участников акций с представителями полиции. В свою очередь, МВД и другие правоохранительные органы сделают все необходимое для обеспечения общественного порядка в местах проведения публичных мероприятий.

«Настоятельно рекомендуем предостеречь от участия в несанкционированных мероприятиях своих несовершеннолетних детей, других родственников и знакомых», – добавила Волк.

Напомним, после несанкционированных акций в РФ следователи возбудили 21 уголовное дело.

Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД РФ и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.