Макрон призвал Британию выбрать между Евросоюзом и США

31.01.2021, 4:56, Новости дня

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Правительство Великобритании должно четко определить внешнеполитический курс страны после выхода из состава Евросоюза (ЕС), так как Лондон не может быть одновременно ближайшим союзником и Европы, и США, сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон.

Макрон сообщил об этом в интервью группе журналистов из разных СМИ, включая британскую газету The Guardian, передает ТАСС.

«Какой курс хочет выбрать Великобритания? Нельзя быть и лучшим союзником США, и лучшим союзником ЕС, и новым Сингапуром. Необходимо определиться», – подчеркнул французский лидер, добавив, что «нельзя быть наполовину беременным».

«У меня сложилось впечатление, что лидеры страны обещали своим гражданам сразу все подряд. Если Великобритания решит полностью перейти на трансатлантическую политику, тогда нужно четко заявить об этом, потому что в таком случае это будет означать расхождение с ЕС по правилам взаимодействия и доступу к рынкам», – отметил он.

Макрон указал при этом, что хотел бы иметь «хорошие и мирные отношения с Великобританией».

«Я выступаю за общие цели и общую судьбу. Я надеюсь, что (премьер-министр Великобритании) Борис Джонсон согласен со мной в этом вопросе, поскольку, как я полагаю, сами британцы думают так же. Мы остаемся союзниками. История и география никак не изменились, поэтому я не думаю, что у британцев отличная от нас судьба», – сказал он.

Также в ходе интервью Макрон коснулся темы блокировки со стороны ЕС поставок вакцины от коронавируса в Северную Ирландию, которая является частью Соединенного Королевства.

В пятницу вечером стало известно, что в Брюсселе после давления со стороны британских властей решили отказаться от этой идеи. СМИ предположил, что именно Макрон был одним из инициаторов распространения действия механизма, запрещающего странам – членам сообщества экспортировать вакцины со своей территории третьим государствам без получения специального разрешения, на Северную Ирландию, чья граница с входящей в ЕС Республикой Ирландия должна оставаться прозрачной в соответствии с условиями соглашения о Brexit.

«Какой бы ни была проблема (Великобритании) с ЕС, все дело в том, что британцы просто-напросто терпеть не могут французов, в том числе меня, поэтому и говорят, что во всем виноваты мы», – пошутил французский лидер о публикациях в английской прессе.

Напомним, Великобритания покинула ЕС в ночь на 1 февраля 2020 года. 1 января 2021 года истек действовавший после осуществления Brexit переходный период, в течение которого на Соединенное Королевство распространялись все европейские нормы.