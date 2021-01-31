В древнеегипетском храме в Александрии обнаружили высеченные в скалах гробницы

31.01.2021, 4:56, Новости дня

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Высеченные в скалах гробницы с мумиями были обнаружены археологами в древнеегипетском храме Тапосирис-Магна на западе античной столицы страны Александрии, рассказала работающая на раскопках миссия в составе египетских археологов и специалистов университета Санто-Доминго Доминиканской Республики.

Ученые рассказали, что в высеченных в скальной породе гробницах, что было распространено уже в греко-римскую эпоху, обнаружены погребальные камеры с плохо сохранившимся мумиями, передает ТАСС со ссылкой на издание Egypt Independent.

«Плохое состояние мумий подчеркивает разницу между способом мумификации у древних египтян и в более позднюю эпоху у греков и римлян. Сохранились останки позолоченного материала, в который были завернуты мумии, а также амулеты из золотой фольги, которые поместили в рот мумиям», – рассказала глава миссии Кэтлин Мартинес.

Она пояснила, что этот особый ритуал гарантировал, согласно верованиям, способность человека говорить на суде в загробной жизни перед верховным судьей усопших душ Осирисом.

Наибольший интерес у ученых вызвали две мумии с сохранившимися на них свитками и артефактами: «На первой сохранились позолоченные украшения с изображением бога возрождения и царя загробного мира Осириса, а лоб второй мумии был украшен рогами и коброй, на ее шею было одето позолоченное ожерелье в виде головы сокола, символизирующего бога Гора».

Тапосирис-Магна – это селение, основанное фараоном Птолемеем II Филадельфом в период между 280 и 270 годами до н. э. Название в переводе означает «великая гробница Осириса». Там был возведен храм в честь бога Осириса, ставший, как считается, последним пристанищем царицы Клеопатры.

По словам главы департамента древностей Александрии Халеда Абу аль-Хамида, за последние 10 лет археологи сделали ряд открытий, изменивших восприятие храма Тапосирис- Магна: «Внутри храма были найдены монеты с именем и изображением Клеопатры VII (69-30 годы до н. э.), фрагменты статуй. Раскопки фундаментной части храма позволили установить, что он был построен во времена фараона Птолемея IV Филопатора, правившего примерно в 222-205 годах до н. э.».

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