В СПЧ считают, что западные IT-платформы устроили атаку на российских детей

31.01.2021, 4:02, Новости дня

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Член Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Игорь Ашманов прокомментировал игнорирование соцсетями требования удалить контент с призывами к несовершеннолетним выходить на улицы, отметив, что западные IT-платформы устроили информационную атаку на российских детей.

«На примере совершенно беспрецедентной информационной атаки на российских детей и подростков 20-23 января мы видим, что социальные сети, видеохостинги и другие IT-платформы активно участвуют в политической деятельности в Рунете», – приводятся на сайте СПЧ слова Ашманова.

По его словам, рекомендательные системы IT-платформ настойчиво распространяют среди молодежной аудитории призывы идти на митинги и отказываются удалять этот явно незаконный контент по требованиям регуляторов и исполнительной власти.

«Отечественные социальные платформы – договоропригодны, они работают в нашей юрисдикции, у них здесь есть офисы, бухгалтерия, бизнес, они платят здесь налоги», – сказал он, отметив, что российские платформы адекватно реагируют на требования Роскомнадзора, правоохранителей и законодателей.

«Западные информационные ТНК – Фейсбук, Инстаграм, YouTube, Твиттер считают себя работающими в американской юрисдикции, не имеют у нас представительств, почти не платят здесь налогов, не исполняют российские законы о персональных данных и запрещенном контенте, но между тем активно занимаются политикой в нашей стране», – отметил член СПЧ.

Ашманов полагает, что с той стороны позитивных подвижек не будет, поэтому нужно предпринимать ответные действия самим. По его словам, скорее всего, западные социальные платформы и дальше не будут слушаться законных требований российских регуляторов.

«Это происходит не потому, что у них есть какая-то самостоятельная воля, что их топ-менеджмент сам что-то решает. Это идеологические инструменты правительства США. А правительство США открыто называет Россию врагом №1, в том числе в информационном пространстве. Все это создает разнообразные риски также в области прав граждан РФ – как в области права на информацию и свободу слова, так и в области прав несовершеннолетних», – сказал он.

Ашманов также сообщил о необходимости привести западные IT-платформы к исполнению законов России. «Либо они начнут исполнять требования российских регуляторов и законодателей, либо их придется штрафовать, блокировать или замедлять. Прежние времена, когда мы думали, что с ними можно вести дела, как с джентльменами, и верить на слово – закончились, после того как они внезапно сняли маски: беззаконно заблокировали собственного президента по указке противоборствующей политической группировки и устроили неслыханную информационную атаку на наших детей», – заключил член СПЧ.

Ранее Роскомнадзор сообщал, что российские и зарубежные соцсети начали удалять информацию с призывами к участию подростков в несанкционированных акциях 31 января.

Тем временем Комиссия ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей призвала Роскомнадзор инициировать удаление приложения TikTok из официальных магазинов приложений App Store и Google Play для российских пользователей в случае распространения им противоправного контента.

В свою очередь Генеральная прокуратура потребовала ограничить доступ к сайтам и страницам в социальных сетях, на которых размещены призывы к участию в несогласованных акциях. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД РФ и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций.