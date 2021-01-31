Делегация Переходного совета Южного Йемена посетит Москву

31.01.2021, 4:02, Новости дня

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Делегация поддерживающего разделение Йемена Переходного совета Южного Йемена 31 января прибудет в Москву для обсуждения ситуации в стране на фоне промедления реализации заключенного с правительством соглашения, сообщил в замглавы управления по иностранным делам совета Мухаммед аль-Гейси.

«Завтра утром мы отправимся с визитом в Россию, который начнется в тот же день, по приглашению российских властей», – отметил аль-Гейси, который также войдет в состав делегации, передает РИА «Новости».

Президент Йемена Абд Раббу Мансур Хади 18 декабря 2020 года издал указ о формировании правительства из 24 министров, включая пять портфелей для южного переходного совета на основании достигнутых в Эр-Рияде в 2019 году договоренностей о формировании правительства из политиков южного и северного Йемена.

Президиум совета, выступающего за отделение юга Йемена, в субботу призвал к скорейшей реализации эр-риядских договоренностей в части передислокации военных частей в соответствии с предложенным арабской коалицией планом. Также совет призвал как можно быстрее назначить губернаторов провинций и глав силовых структур на местах, всячески поддерживать новое правительство в выполнении его задач, бороться с коррупцией и содействовать стабилизации ситуации в различных провинциях.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения «Ансар Алла», а с другой – правительственные войска, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. В 2015 году против хуситов, которые сражаются с правительственными силами, выступила вторгнувшаяся в Йемен арабская коалиция.