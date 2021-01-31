 

Делегация Переходного совета Южного Йемена посетит Москву

31.01.2021, 4:02, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Делегация поддерживающего разделение Йемена Переходного совета Южного Йемена 31 января прибудет в Москву для обсуждения ситуации в стране на фоне промедления реализации заключенного с правительством соглашения, сообщил в замглавы управления по иностранным делам совета Мухаммед аль-Гейси.

«Завтра утром мы отправимся с визитом в Россию, который начнется в тот же день, по приглашению российских властей», – отметил аль-Гейси, который также войдет в состав делегации, передает РИА «Новости».

Президент Йемена Абд Раббу Мансур Хади 18 декабря 2020 года издал указ о формировании правительства из 24 министров, включая пять портфелей для южного переходного совета на основании достигнутых в Эр-Рияде в 2019 году договоренностей о формировании правительства из политиков южного и северного Йемена.

Президиум совета, выступающего за отделение юга Йемена, в субботу призвал к скорейшей реализации эр-риядских договоренностей в части передислокации военных частей в соответствии с предложенным арабской коалицией планом. Также совет призвал как можно быстрее назначить губернаторов провинций и глав силовых структур на местах, всячески поддерживать новое правительство в выполнении его задач, бороться с коррупцией и содействовать стабилизации ситуации в различных провинциях.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения «Ансар Алла», а с другой – правительственные войска, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. В 2015 году против хуситов, которые сражаются с правительственными силами, выступила вторгнувшаяся в Йемен арабская коалиция. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.08 / Бывшая жена дала характеристику историку Соколову

19.08 / Швеция решила заморозить часть направляемой Белоруссии помощи

18.12 / В РФ потребовали запретить ряд мультфильмов в стиле аниме

25.07 / Названы сроки испытания АПЛ «Казань»

29.07 / Негатив в адрес Луческу со стороны “Шахтера” подтверждает, что в “Динамо” сделали правильный выбор – дочь Лобановского

23.10 / В нескольких районах Греции ввели комендантский час из-за COVID-19

18.01 / Эксперт пояснил, когда смартфоны лучше не ставить на зарядку

31.07 / По факту крупного ДТП на трассе «Таврида» в Крыму возбуждено второе дело

31.10 / Создатели «Сармата» разработали концепцию ракеты «Лидер» для полетов к Марсу и Луне

07.07 / В Болгарии пожаловались на нехватку российских туристов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска