Психолог рассказала, как оградить детей от участия в протестных акциях

31.01.2021, 3:08, Новости дня

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Подростки были вовлечены в протестные акции провокаторами при помощи манипуляций. Многие были уверены, что идут на интересную тусовку, а не запрещенный митинг, сказала газете ВЗГЛЯД психолог Нина Лаврова. Она рассказала, как семьи могут оберегать своих детей от участия в подобных мероприятиях.

«Участие подростков в акциях протеста я объясняю как манипуляцию со стороны специально обученных людей, которые провоцируют и часто дезинформируют подростков. Провокаторы пользуют термины, на которые «клюют» подростки, они даже не подозревают, что идут на митинг. Для них участие в каком-то несогласованном мероприятии может позиционироваться как «интересная тусовка», – говорит заведующая кафедрой медиации и разрешения конфликтов института практической психологии «Иматон», председатель комитета медиации Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги (ОППЛ) Нина Лаврова.

По ее словам, семья играет очень большую роль в жизни ребенка, поэтому «в каждой семье должна быть настроенная обратная связь, когда родители и дети разговаривают друг с другом, делятся впечатлениями, мыслями, чувствами и планами». «Если родители узнают о планах подростка участвовать в потенциально опасных для него мероприятиях, то они могут принимать ограничительные меры. Согласно Семейному кодексу РФ, родитель несет ответственность за своего ребенка в возрасте до 18 лет», – подчеркивает эксперт.

Чтобы дети не выходили на митинги, психолог советует вести работу в родительской среде. «Родители могут общаться друг с другом в социальных сетях или в специальных сообществах. Ведь школа, для которой на первом месте стоят вопросы образования, может не отвечать за поведение подростков вне образовательного учреждения. Именно родители должны знать и понимать, что происходит с их ребенком, интересоваться его жизнью», – отметила Лаврова.

В период «новой нормальности», добавляет она, сказывается усталость от пандемии коронавируса и это влияет на психологическое состояние членов социума. «Это связано с тем, что у любого человека есть потребности, потому что мы прежде всего являемся биологическими существами и поведение обусловлено нашей природой. Пандемия COVID-19 заставила ярче проявляться потребности в самосохранении, которая настраивает мотивации как план реализации актуальной потребности. Например, если не реализуется потребность в самосохранении, то в качестве варианта биологической реакции человек проявляет агрессию или бездействие. Агрессия проявляется гораздо чаще, т.к. бездействие мы не видим или не обращаем на него внимание. Тем более подростки острее реагируют на какие-либо ограничения. В таком случае нужно проводить ряд мер, чтобы у человека снижались страх и тревога, и тогда агрессии будет меньше.

Как это нужно делать? Можно предупреждать детей о том, что ситуация ограничения связана с опасностью и временная. Когда подросток знает, что какой-то период времени нужно жить в новой ситуации, тогда ему становится легче, потому что выстраиваемый им образ понятен для него», – советует Лаврова.

Кроме того, не менее важна потребность в самореализации, которая в условиях пандемии может не реализовываться в достаточной степени и тогда возникает мотивация, как план реализации потребности о том, что именно делать, чтобы чувствовать себя уверенно и в глазах сверстников быть «уважаемым» и принятым, говорит эксперт.

«Для подростка поход туда, где опасно или интересно – это как раз план реализации этой потребности. И тогда возникает вопрос, куда направить силы этого молодого поколения? Возможно, на волонтерство, на то, чтобы приносить пользу прямо из дома, занимаясь чем-нибудь полезным в социальных сетях», – указала психолог.

Ранее Роскомнадзор сообщал, что российские и зарубежные соцсети начали удалять информацию с призывами к участию подростков в несанкционированных акциях 31 января. Тем временем Комиссия ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей призвала Роскомнадзор инициировать удаление приложения TikTok из официальных магазинов приложений App Store и Google Play для российских пользователей в случае распространения им противоправного контента.

В свою очередь Генеральная прокуратура потребовала ограничить доступ к сайтам и страницам в социальных сетях, на которых размещены призывы к участию в несогласованных акциях. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники блогера Алексея Навального. МВД РФ и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций.