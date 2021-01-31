Роскомнадзор потребовал от Telegram прекратить распространение данных россиян

31.01.2021, 3:08, Новости дня

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Роскомнадзор направил Telegram требование прекратить незаконное распространение персональных данных россиян, сообщила пресс-службы ведомства.

«На основании полученных обращений граждан о публикации персональных данных в Telegram направлено обращение о недопустимости распространения и необходимости прекратить незаконное распространение персональных данных», – говорится в сообщении.

По данным ведомства, в письме отмечается, что публикация личных данных граждан без их согласия противоречит закону РФ «О персональных данных» и политике конфиденциальности компании Telegram Group Inc.

«Нарушение конфиденциальности персональных данных угрожает безопасности лиц, чьи данные продолжают оставаться в открытом доступе при попустительстве компании», – добавляется в сообщении.

Ранее в разных СМИ писали о том, что в Telegram появился открытый канал, в котором публикуют информацию о полицейских и росгвардейцах, участвующих в задержаниях на несанкционированных акциях.

Накануне представители соцсетей TikTok, Facebook, Telegram и «ВКонтакте» были вызваны в Роскомнадзор для разъяснения ответственности за неудаление призывов к участию в протестах.