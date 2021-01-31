 

На Кубе с моста упал автобус с учителями, погибли по меньшей мере 10 человек

31.01.2021, 2:48, Новости дня
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30 января на Кубе возле города Гуинес, расположенного южнее Гаваны, произошло ДТП с участием автобуса с пассажирами. Об этом проинформировал Cubadebate.

По данным издания, водитель не справился с управлением, автобус съехал с трассы национального уровня и упал с моста.

В транспортном средстве находились учителя, которые работали в Гаване и ехали домой для работы в центрах изоляции, связанных с коронавирусной инфекцией.

Глава департамента здравоохранения провинции Маябеке Луис Корралес рассказал о 25 раненых, трое из которых находились в критическом состоянии.

Агентство ACN отмечает, что в результате ДТП погибли по меньшей мере 10 человек.

Согласно фотографиям, опубликованным в Facebook местными журналистами, автобус после падения перевернулся.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1207133326349392&id=100011582080034

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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