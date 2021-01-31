Озвучена неожиданная версия о нулевом пациенте с ВИЧ

31.01.2021, 2:14, Новости дня

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Первый случай заражения человека ВИЧ-инфекцией, вероятно, произошел во время Первой мировой войны во время охоты на обезьян, считает канадский ученый, профессор Жак Пепин из Университета Шербрука.

Пепин выдвинул гипотезу, согласно которой человек впервые заразился ВИЧ-инфекцией в 1916 году на юго-востоке Камеруна, в районе Молунду, и произошло это во время охоты на обезьян. Ученый предполагает, что «нулевым» пациентом стал французский, бельгийский или британский солдат, участвовавший в боевых действиях против немецких войск в Камеруне, бывшем на тот момент колонией Германии, пишет Daily Mail.

«Солдаты провели в Молунду три или четыре месяца перед дальнейшим продвижением. И главной проблемой там для них были не вражеские пули, а голод», – рассказал Пепин, передает РИА «Новости».

Профессор объяснил, что у военных быстро закончилось продовольствие, и чтобы добыть себе пищу, им пришлось охотиться на обезьян и других животных. «Моя гипотеза основана на том, что один из солдат был инфицирован во время охоты. Была убита шимпанзе, и во время разделки он поранился, что привело к заражению», – сообщил ученый.

Этот солдат после войны вернулся в Леопольдвиль (ныне Киншаса), что в Бельгийском Конго (ныне Демократическая Республика Конго), и стал распространителем болезни, носителем которой к началу 50-х годов стали около пятисот человек, полагает Пепин.

Основной причиной распространения ВИЧ-инфекции, уверен ученый, тогда было повторное использование игл в больницах из-за общего дефицита медикаментов. В 1960-м, когда Конго получило независимость, в Леопольдвиль хлынули потоки переселенцев из сельских районов, что стало идеальной средой для распространения вируса. Дело в том, что в этот период на одну женщину в городе приходилось до десяти мужчин, что привело к распространению проституции, ставшей причиной передачи инфекции половым путем.

Пепин отмечает, что из Леопольдвиля ВИЧ-инфекция распространилась по всему Конго, а затем попала за границу, когда вирусом заразился посетивший страну гаитянин. «В течение нескольких лет он (вирус) был ре-экспортирован в США, где распространился среди геев и наркоманов, а оттуда попал в Западную Европу», – заключил профессор.