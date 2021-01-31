 

В РФПИ опровергли сообщения о поставках «Спутника V» в Донецк и Луганск

31.01.2021, 2:14, Новости дня
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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) не занимается поставками вакцины от коронавируса «Спутник V» в Луганскую и Донецкую народные республики, сообщил представитель фонда.

«РФПИ не осуществляет поставку вакцины «Спутник V» в Донецк и Луганск. В фонде не располагают информацией о наличии или отсутствии подобных поставок», – сообщили в РФПИ, передает ТАСС.

Накануне представитель ЛНР в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник заявил, что медучреждения самопровозглашенной Луганской народной республики со следующей недели начнут вакцинировать от коронавируса российской вакциной «Спутник V».

По его словам, Луганская народная республика планирует получить 65 тыс. доз российской вакцины от коронавируса до конца января, а в Донецкой народной республике рассчитывают на 80 тыс. доз. 



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