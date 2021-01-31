 

Демограф Либанова о населении Украины в 2050 году: Стоит говорить о 29–30 миллионах

31.01.2021, 1:54, Новости дня
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К 2050 году население Украины сократится примерно до 30 млн человек. Такое мнение директор Института демографии и социальных исследований имени Птухи Элла Либанова выразила в опубликованном 26 января интервью LIGA.net.

“Еще до 2014 года мы давали оценку на 2050-й – 36 миллионов. Сейчас, я думаю, стоит говорить где-то о 29–30 миллионах”, – сказала она.

Демограф подчеркнула, что для нее “важнее, как люди живут, а не сколько их”.

“В Канаде значительно больше территория, населения меньше, а качество жизни с нами несопоставимое. Если экономика Украины будет развиваться нормально и уровень жизни сравнится хотя бы с Польшей или Словакией, во-первых, уменьшится миграционный отток, во-вторых, сюда также начнут приезжать люди из других стран”, – объяснила Либанова.

При этом она отметила, что не уверена в готовности украинцев “тесно сосуществовать с людьми другой ментальности, другого образа жизни”.

В числе возможных стран-доноров Либанова назвала более бедные страны, а также Россию и Беларусь, если там продолжится “закручивания гаек”.

По данным Госслужбы статистики Украины, по состоянию на 1 декабря 2020 года в стране проживало 41,6 млн человек (без учета оккупированных районов Донбасса и Крыма).

Единственная перепись в независимой Украине проводилась в 2001 году. Тогда численность населения составила 48,46 млн человек.

Следующая перепись должна была состояться в 2011 году, однако ее проведение переносится уже шестой раз – на этот раз на 2023-й.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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