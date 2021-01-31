 

“Съ…буй!” Появилось видео кораблекрушения в Черном море, жертвами которого стали украинцы. Видео

31.01.2021, 1:00, Новости дня
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Сухогруз Arvin, следовавший в Болгарию под флагом Палау, затонул у берегов Турции 17 января.

На борту было 10 украинцев и два иностранца. Пятерых украинцев и одного иностранца удалось спасти. Позже стало известно, что спасатели нашли тела трех погибших, двое из них были украинцами. Таким образом, ненайденными остаются трое членов экипажа, все они – граждане Украины.

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Видео: arxipelagos com / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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