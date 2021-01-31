Дубинский собирается параллельно считать голоса нардепов от “Слуги народа” по его исключению из фракции

31.01.2021, 1:00, Новости дня

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Народный депутат Украины Александр Дубинский решил параллельно посчитать голоса депутатов, проголосовавших за его исключение из фракции “Слуга народа”. Своими планами он поделился на странице в Facebook 30 января.

“Страна и избиратели должны знать имена тех, кто поддерживает механизм лживых доносов в иностранные государства как механизм незаконного влияния на украинскую власть”, – заявил он.

Дубинский считает, что “это вопрос субъектности страны и ее власти, которую избирают украинцы”. Соответствующие письма отправили всем депутатам фракции “Слуга народа” по электронной почте и системе электронного документооборота.

https://www.facebook.com/dubinskyi/posts/3925977000787162

В заявлении членам “Слуги народа” Дубинский отметил, что руководство фракции “специально, грубо и с особым цинизмом и дерзостью” нарушило действующее положение о специальных процедурах исключения члена фракции из ее состава.

“С целью установки объективных результатов прошу вас сообщить мне до 16.00 1 февраля 2021 года о вашей позиции по исключению меня из фракции”, – говорится в тексте заявления.

В случае отсутствия ответа Дубинский автоматически посчитает это как голос за его исключение. Нардеп пообещал обнародовать результаты поименного голосования.

Позже он прояснил, зачем он вместе со своей юридической командой организовал параллельный подсчет голосов.

“А. Для того, чтобы поименно знать тех депутатов, которые не нарушили присягу на верность украинскому народу и вопреки всему защищают президента от аферистов “соросят-пинчучат”. Б. Чтобы получить от остальных четкий ответ о том, за что народного депутата, избранного гражданами Украины по мажоритарному округу, пытаются исключить из фракции “Слуга народа”, – отметил Дубинский в Facebook.

https://www.facebook.com/dubinskyi/posts/3926323647419164

Фракция “Слуга народа” в Верховной Раде на заседании 1 февраля собирается определиться с вопросом исключения Дубинского из своих рядов.

11 января США включили Дубинского в санкционный список. Под санкции также попали бывший прокурор Генпрокуратуры Украины Константин Кулик, беглый бизнесмен, экс-нардеп Александр Онищенко, бывший украинский дипломат и политолог Андрей Телиженко.

По сообщениям минфина США, эти физлица связаны с народным депутатом Украины Андреем Деркачем, в отношении которого США ввели санкции в сентябре 2020 года “за попытки повлиять на президентские выборы в США в 2020 году”.

22 января Дубинский сообщил, что Monobank предложил закрыть его счета. Исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк говорила в интервью “Украинской правде”, что лица, против которых вводит санкции минфин США (список OFAC), автоматически попадают “в систему финансового мониторинга всех банков цивилизованного мира”. Нацбанк Украины предупредил банки о рисках сотрудничества с Дубинским.

Дубинский отрицает, что совместно с Деркачем пытался повлиять на президентские выборы в США в 2020 году.

Деркач в мае, июне, июле и сентябре опубликовал четыре партии записей якобы телефонных переговоров пятого президента Украины Петра Порошенко, которые тот вел в 2015–2016 годах с разными политиками. В частности, были опубликованы якобы записи разговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и новоизбранным президентом США Джо Байденом.

На записях люди с голосами, похожими на голоса Порошенко и Байдена, в частности, обсуждали отставку тогдашнего генерального прокурора Виктора Шокина и получение Киевом кредитных гарантий от США на сумму $1 млрд. Деркач считает, что Байден мог оказывать давление на руководство Украины.

25 января 2021 года состоялось заседание парламентской фракции “Слуга народа”, на котором президент Украины Владимир Зеленский предложил Дубинскому выйти из ее состава, но тот не согласился.

Дубинский жаловался на давление и клевету со стороны Центра противодействия коррупции (общественная организация обращалась в минфин США с призывом ввести санкции против нардепа).

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