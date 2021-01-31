Тунис зарегистрировал «Спутник V»

31.01.2021, 0:26, Новости дня

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Власти Туниса выдали разрешение на использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщил минздрав республики.

Разрешение было предоставлено по результатам комплексного изучения представленного производителем досье, а также проведенных Национальной лабораторией по контролю за лекарственными средствами, Национальным центром фармацевтического надзора и экспертами в области вирусологии и токсикологии разносторонних тестов, передает ТАСС.

По оценкам тунисского минздрава, выдача данного разрешения позволит ускорить поступление российской вакцины в республику. Интерес к вакцине «Спутник V» тунисская сторона начала проявлять в начале января этого года. В настоящее время вопрос о возможных поставках российской вакцины в Тунис находится в стадии проработки.

В конце декабря вакцинацию российским «Спутником V» начала Гвинея. Прививки там сделали в том числе члены правительства.