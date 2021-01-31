 

Тунис зарегистрировал «Спутник V»

31.01.2021, 0:26, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Власти Туниса выдали разрешение на использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщил минздрав республики.

Разрешение было предоставлено по результатам комплексного изучения представленного производителем досье, а также проведенных Национальной лабораторией по контролю за лекарственными средствами, Национальным центром фармацевтического надзора и экспертами в области вирусологии и токсикологии разносторонних тестов, передает ТАСС.

По оценкам тунисского минздрава, выдача данного разрешения позволит ускорить поступление российской вакцины в республику. Интерес к вакцине «Спутник V» тунисская сторона начала проявлять в начале января этого года. В настоящее время вопрос о возможных поставках российской вакцины в Тунис находится в стадии проработки.

В конце декабря вакцинацию российским «Спутником V» начала Гвинея. Прививки там сделали в том числе члены правительства.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.10 / Макрон назвал терактом убийство преподавателя в пригороде Парижа

27.11 / Вице-премьер Абрамченко: Угрозы жизни и здоровью людей в Усолье-Сибирском сейчас нет

10.07 / Помпео и Маас обсудили проблемы пандемии, Китая и Ливии

06.09 / Суд запретил Бюро переписи сокращать сроки ее проведения

19.09 / В Минске проходит женский марш солидарности

26.09 / Американца приговорили к тюрьме за организацию вечеринок в пандемию

23.08 / В РФ стартовали Армейские игры-2020

09.08 / Китайскую деревню закрыли на карантин после смерти жителя от бубонной чумы

16.10 / Посол КНР в России призвал Москву вместе дать отпор «гегемонизму и грубой силе»

20.09 / Силовики стянули военную технику в центр Минска

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска