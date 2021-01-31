 

Туман парализовал работу аэропорта в Одессе, несколько рейсов отменили

31.01.2021, 0:06, Новости дня
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Сильный туман, накрывший Одессу вечером 30 января, парализовал работу городского аэропорта. Самолеты не могут взлететь и совершить посадку, пишет местное издание “Думская”.

“Пилоты Boeing авиакомпании Flydubai успешно приземлились в Одессе в 14.40, но не решаются отправиться в обратный путь рейсом в Дубай. Посадка на борт была завершена в 15.30, однако погодные условия не позволяют взлететь”, – приводят пример журналисты.

По информации метеослужбы аэропорта, видимость в зоне посадки не превышает 250 метров, вертикальная видимость – 30 метров. Толщина уплотненного слоя снега 5 мм, коэффициент сцепления на полосе – 0,36.

Туман не позволил также приземлиться самолету авиакомпании Windrose рейсом из Борисполя. Turboprop ATR-72 должен был сесть в Одессе в 16.45, но около 20 минут кружил в воздухе, ожидая улучшения погоды. В итоге пилот решил вернуться в аэропорт вылета.

Польская авиакомпания LOT отменила сегодняшний рейс Варшава – Одесса и обратно. Турецкая авиакомпания Turkish Airlines отменила вечерний рейс Стамбул – Одесса.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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