 

В мире за сутки COVID-19 подтвердили у 500 тыс. человек – ВОЗ

31.01.2021, 0:06, Новости дня
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30 января в мире коронавирусную инфекцию подтвердили почти у 501 тыс. человек. Об этом проинформировала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Рекорд суточного прироста больных COVID-19 составляет 841 тыс., он был установлен 20 декабря 2020 года.

Скриншот: covid19.who.int

В течение 30 января, по данным ВОЗ, скончалось 13 915 инфицированных коронавирусом. Рекордный показатель почти на 3 тыс. смертей меньше.

Всего в мире по состоянию на сегодня Всемирная организация здравоохранения зафиксировала 101,56 млн случаев COVID-19 и более 2,19 млн смертей среди таких пациентов.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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