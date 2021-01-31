В мире за сутки COVID-19 подтвердили у 500 тыс. человек – ВОЗ
31.01.2021, 0:06,
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30 января в мире коронавирусную инфекцию подтвердили почти у 501 тыс. человек. Об этом проинформировала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Рекорд суточного прироста больных COVID-19 составляет 841 тыс., он был установлен 20 декабря 2020 года.
Скриншот: covid19.who.int
В течение 30 января, по данным ВОЗ, скончалось 13 915 инфицированных коронавирусом. Рекордный показатель почти на 3 тыс. смертей меньше.
Всего в мире по состоянию на сегодня Всемирная организация здравоохранения зафиксировала 101,56 млн случаев COVID-19 и более 2,19 млн смертей среди таких пациентов.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
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