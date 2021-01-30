Полицейский в Дагестане спас двоих мужчин из горящей машины

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30.01.2021, 23:32, Новости дня
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Сотрудник полиции в Дагестане спас двоих мужчин из горящего автомобиля после аварии в Кумторкалинском районе, сообщило региональное МВД.

В Кумторкалинском районе столкнулись два легковых автомобиля, один из них загорелся. Очевидцем этой ситуации стал полицейский Абдулбасыр Чинчаров.

«Не раздумывая, полицейский подбежал к горящему автомобилю, увидев, что двери заблокированы, а в машине находятся люди, он разбил стекло, вытащил водителя, оттащив его на безопасное расстояние. В машине оставался еще один человек, одежда на котором уже горела. Полицейскому, несмотря на пламя, все же удалось вытащить пострадавшего из автомобиля», – говорится в сообщении ведомства в Instagram.

Один из пострадавших уже выписан из больницы, другой идет на поправку. 

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Публикация от МВД Дагестана (@mvd.dagestan)



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