Москва, Баку и Ереван создадут подгруппы по вопросам транспортного сообщения в Карабахе

30.01.2021, 22:38, Новости дня

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Вице-премьеры России, Азербайджана и Армении Алексей Оверчук, Шахин Мустафаев и Мгер Григорян в ходе встречи в субботу в Москве приняли решение создать экспертные подгруппы по вопросам перевозок и обеспечения их безопасности, а также другого контроля.

Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук, заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев и вице-премьер-министр Армении Мгер Григорян провели 30 января в Москве первое заседание трехсторонней рабочей группы, передает РИА «Новости».

Они рассмотрели основные направления совместной работы, связанные с реализацией пункта 9 заявления президента РФ, президента Азербайджана и премьер-министра Армении от 9 ноября 2020 года, в котором идет речь о разблокировке экономических и транспортных связей в Нагорном Карабахе. Также на заседании обсуждалась реализация пунктов 2, 3, 4 заявления от 11 января 2021 года.

Стороны договорились создать экспертные подгруппы по железнодорожным, автомобильным и комбинированным перевозкам, по вопросам обеспечения перевозок, включая их безопасность, пограничный, таможенный, санитарный, ветеринарный, фитосанитарный и другие виды контроля. Также стороны договорились до 2 февраля 2021 года завершить формирование экспертных подгрупп и до 5 февраля 2021 года провести их первые заседания.

Следующее заседание трехсторонней рабочей группы пройдет в Москве, дату сопредседатели согласуют в рабочем порядке.

Напомним, 10 ноября 2020 года лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. РФ выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев.

11 ноября главы военных ведомств РФ и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Карабахе. Затем по итогам переговоров в Кремле российский лидер Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали совместное заявление о развитии Нагорного Карабаха.