Военный эксперт назвал сценарий захвата Калининграда идиотизмом

30.01.2021, 22:38, Новости дня

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Опубликованный СМИ сценарий «удара» Североатлантического альянса по Калининградской области носит признаки клинического идиотизма, сообщил ведущий российский военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

Ранее издание Overt Defence сообщило, что сценарий «превентивного удара» Североатлантического альянса по Калининградской области предполагает уничтожение ракетных комплексов «Искандер» и систем С-400, а также блокаду Балтийска и ликвидацию войск. В наступлении должны участвовать 30 тыс. польских военных, указывается в публикации.

По словам Мураховского, такие сценарии сочиняются десятками в год различными негосударственными конторами и отдельными «экспертами», передает РИА «Новости».

«То захват Россией Прибалтики, то Сувалкского коридора, то удар стратегическими бомбардировщиками США по Балтфлоту, то штурм Калининградской области. В их основе всегда присутствует критический признак клинического идиотизма: авторы предполагают, что все остальные Вооруженные силы РФ будут заняты чем-то другим. Видимо, проводить парады и раздавать гумпомощь в других регионах», – отмечает эксперт.

По его словам, с одной стороны, вызывает грусть, что настоящие эксперты по РФ на Западе вымерли как вид, «с другой стороны, такие публикации дарят нам возможность развлечься забористой клюквой».

Напомним, в конце прошлого года Соединенные Штаты открыли в Прибалтике новую военную структуру – базу для бойцов сил специальных операций, спецназа. Кроме того, США, согласно одобренному проекту бюджета на следующий год, предоставят странам Прибалтики (Эстонии, Латвии и Литве, которая имеет протяженную границу с Калининградской областью) военную помощь на сумму 168,7 млн долларов (138,2 млн евро). Финансы выделяются в рамках новой «Балтийской инициативы безопасности».