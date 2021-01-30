Итальянцам старше 55 лет рекомендовали не вакцинироваться AstraZeneca

30.01.2021, 22:38, Новости дня

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Итальянское агентство по лекарственным средствам (Aifa) разрешило использовать вакцину от коронавируса британско-шведской компанией AstraZeneca, но рекомендовало не вакцинироваться ею людям старше 55 лет, сообщил новостной телеканал RaiNews24.

Решение итальянского регулятора пока не опубликовано, однако местным СМИ стало известно, что Aifa рекомендовало использовать данный препарат преимущественно для лиц в возрасте от 18 до 55 лет. Более того, по информации газеты Corriere della Sera, агентство признало вакцину AstraZeneca «не эквивалентной» уже используемым в Италии препаратам от коронавируса, разработанным компаниями Pfizer/BioNThec и Moderna, передает РИА «Новости».

В пятницу Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) одобрило использование вакцины AstraZeneca и ее допуск на рынок ЕС для всех лиц старше 18 лет без ограничений. Однако постоянная комиссия по вакцинации (STIKO) при институте вирусологии Роберта Коха в Германии рекомендовала ее использование только для граждан в возрасте до 65 лет.

Эксперты Aifa заняли еще более жесткую позицию, чем их немецкие коллеги, однако допустили возможность пересмотра своего решения в случае предоставления новых данных со стороны компании-производителя. Позиция Aifa продиктована тем, что AstraZeneca представила недостаточно информации относительно воздействия своей вакцины на пожилых людей.

Таким образом, в Италии для вакцинации пожилых людей по-прежнему будут использоваться только препараты Pfizer/BioNThec и Moderna. По мнению экспертов, это может значительно увеличить сроки проведения кампании по массовой вакцинации населения, особенно учитывая существенное сокращение поставок препарата со стороны Pfizer. На первом этапе этой кампании на Апеннинах должны быть вакцинированы 4,4 млн граждан старше 80 лет.

По данным минздрава Италии, по состоянию на субботу в стране уже использованы более 1,81 млн доз вакцин от COVID-19. Однако пока только 483 тыс. человек сделали уже оба укола препарата от коронавируса.

При этом еще в четверг сообщалось, что Еврокомиссия (ЕК) не достигла соглашения с компанией AstraZeneca о календаре поставок вакцины против коронавируса на первый квартал 2021 года в предусмотренных контрактом объемах.

Тем временем регулятор Евросоюза – Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) сочло интересной идею комбинированно использовать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» и британскую AstraZeneca.