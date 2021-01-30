В Днепропетровской области произошел взрыв в жилом доме, есть пострадавшие

30.01.2021, 18:44, Новости дня

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В городе Каменское Днепропетровской области произошел взрыв в квартире пятиэтажного жилого дома, сообщили в пресс-центре Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям 30 января.

Спасатели предварительно установили, что могла взорваться газо-воздушная смесь в однокомнатной квартире на пятом этаже пятиэтажного панельного дома. Взрыв разрушил стену между квартирами, выбиты двери и стекло в окнах. Несущие конструкции не разрушены, рассказали в ГСЧС.

Пострадали два человека: мужчина 1991 года рождения из однокомнатной квартиры, где произошел взрыв, и мальчик 2004 года рождения из двухкомнатной квартиры, расположенной по соседству.

Пострадавших доставили в городскую больницу скорой медицинской помощи. Подъезд отключили от газоснабжения. Специалисты устанавливают причину взрыва. К ликвидации происшествия привлекли 13 человек личного состава UCXC и три единицы пожарно-спасательной техники.

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