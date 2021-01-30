Москалькова призвала россиян не участвовать в незаконных акциях

30.01.2021, 17:48, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова попросила граждан не поддаваться на призывы к участию в несанкционированных акциях, напомнив, что свои действия необходимо направить на борьбу с COVID-19.

«Сегодня в соцсетях распространяются призывы к участию в незаконной акции 31 января. Я прошу не нарушать закон и не участвовать в незаконных публичных акциях. С уважением отнестись к правам других граждан и к тем, кто выполняет свой долг по охране общественного порядка и соблюдению законности», – приводит РАПСИ обращение Москальковой.

Омбудсмен напомнила, что свобода слова и право на публичные акции могут реализовываться только в порядке, предусмотренном законом.

«Каждый, если он действительно житель и желает блага себе, близким, стране и обществу, понимает: не бывает прав без обязанностей», – сказала Москалькова. По ее словам, обязанность граждан своими действиями способствовать тому, чтобы пандемия коронавируса как можно быстрее закончилась. «Я обращаюсь также к органам власти, в том числе по просьбе родителей и педагогов, сделать все возможное, чтобы дети не стали жертвами провокаций и заблуждений, как это происходило 23 января. Прошу сотрудников полиции и Росгвардии не применять насильственные методы и спецсредства в противоречие закону», – добавила омбудсмен.

Ранее официальный представитель ведомства Ирина Волк заявила, что МВД РФ вновь призывает граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях 31 января, отметив, что целью провокаторов является инициирование столкновений участников с представителями полиции.

Напомним, после несанкционированных акций в РФ следователи возбудили 21 уголовное дело.

Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД РФ и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.