Умерла народная артистка РФ Алла Иошпе

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30.01.2021, 17:48, Новости дня
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Народная артистка России, советская певица Алла Йошпе скончалась в Москве на 84-м году жизни, сообщила писательница Мария Арбатова.

«Умерла Алла Йошпе – человек нереальной красоты и таланта. Хотела вырезать ее лицо из любимой фотки, потом поняла, что не могу, они одно целое. Дай бог Стахану (Стахан Рахимов – муж певицы, с которым она выступала дуэтом – прим. ВЗГЛЯД) здоровья и сил перенести эту потерю», – написала Арбатова в своем Facebook.

Алла Йошпе родилась в 1937 году в Москве. Дуэт Аллы Йошпе и Стахана Рахимова был на пике славы в 1960-1970 годах. В 1979 году Иошпе и Рахимов подали документы на выезд в Израиль, их не выпусти и запретили выступать на сцене. В 2002 году супруги стали народными артист России. В 2004 году в Москве в ГЦКЗ «Россия» прошел концерт «Песня длиной в жизнь», посвященный 40-летию творческого дуэта.



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