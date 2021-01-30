Умерла народная артистка РФ Алла Иошпе

30.01.2021, 17:48, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Народная артистка России, советская певица Алла Йошпе скончалась в Москве на 84-м году жизни, сообщила писательница Мария Арбатова.

«Умерла Алла Йошпе – человек нереальной красоты и таланта. Хотела вырезать ее лицо из любимой фотки, потом поняла, что не могу, они одно целое. Дай бог Стахану (Стахан Рахимов – муж певицы, с которым она выступала дуэтом – прим. ВЗГЛЯД) здоровья и сил перенести эту потерю», – написала Арбатова в своем Facebook.

Алла Йошпе родилась в 1937 году в Москве. Дуэт Аллы Йошпе и Стахана Рахимова был на пике славы в 1960-1970 годах. В 1979 году Иошпе и Рахимов подали документы на выезд в Израиль, их не выпусти и запретили выступать на сцене. В 2002 году супруги стали народными артист России. В 2004 году в Москве в ГЦКЗ «Россия» прошел концерт «Песня длиной в жизнь», посвященный 40-летию творческого дуэта.