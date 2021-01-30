 

Компания Huami разрабатывает ИИ-чип третьего поколения

30.01.2021, 16:52, Новости дня
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Напомним, что собственностью китайской компании Huami является всемирно известный бренд Amazfit, под которым выпускаются различные мобильные устройства. Также отсюда исходят и фитнес-трекеры Mi Band, выпускаемые по заказу Xiaomi.

Сегодня Huami готовит к презентации на рынке электроники принципиально новыми чипами с ИИ-модулями, которые эксперты относят к третьему поколению. Об этом стало известно из компетентных источников.

По словам экспертов, новый чип работает быстрее в семь раз, что позволяет без задержек осуществлять все необходимые операции, в том числе измерять пульс и кровяное давление. Напомним, что первый ИИ-чип разработчик представил в 2018 году. Уже тогда устройство считалось революционным.



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