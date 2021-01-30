 

Ученые определили условия образования алмазов в недрах Земли

30.01.2021, 15:04, Новости дня
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В новосибирском Институте геологии и минералогии имени Соболева провели ряд экспериментов, целью которых было установить, какие именно условия необходимы для того, чтобы в недрах образовались алмазы.

Давно известно, что самый твердый в мире минерал образуется при очень высоком давлении и соответствующей температуре. Однако это оказалось еще не полным перечнем условий.

Еже один важный фактор – это наличие электрического поля, утверждают исследователи. Такие магнитные электрические поля возникают в мантии в результате происходящих там химических процессов, поясняют ученые. Они и приводят к кристаллизации карбонатов, образуя самый прочный материал на Земле.



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