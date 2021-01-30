Вор-альпинист украл из квартир имущества на миллионы рублей в Петербурге

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30.01.2021, 13:18, Новости дня
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В Санкт-Петербурге полицейские задержали серийного вора, забиравшегося в квартиры высоток при помощи альпинистского снаряжения. Мужчина украл у петербуржцев имущества на общую сумму более 20 млн рублей, сообщило управление МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Грабитель был задержан 21 января по подозрению в квартирной краже на Бассейной улице. Выяснилось, что он находился в федеральном розыске как скрывшийся от суда. Позже правоохранители установили причастность злоумышленника к 15 квартирным кражам: он проникал в помещения через окно, взламывая стеклопакеты. Квартиры находились на разных этажах вплоть до 17-го, говорится на сайте управления.

Кражи мужчина совершал с февраля прошлого года, обычно грабя в день по несколько квартир, находящихся по одному адресу. Добычей вора стали деньги в различной валюте, портативная техника, ювелирные украшения, дорогостоящие часы, банковские карты. В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3 и 4 ст. 158 УК РФ («Кража»). Похищенное имущество частично изъято, злоумышленник находится под стражей.

В конце прошлого года из квартиры топ-менеджера Газпромбанка в Москве украли украшений и шуб на 33 млн рублей.



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