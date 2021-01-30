Координатор ФБК в Поволжье объяснил подоплеку незаконных акций в России

30.01.2021, 13:18, Новости дня

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Призывы сторонника Алексея Навального Леонида Волкова идти на несанкционированные митинги 31 января являются «чистейшей подставой». Незаконные акции срежиссированы США, которые пытаются любой ценой заморозить проект газопровода «Северный поток – 2» и ищут причины ввести новые санкции, сообщил координатор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в Поволжье Михаил Мурыгин.

Вашингтон давно хочет продавать сжиженный газ в Европу, но проект трубопровода с российским газом по более низкой цене мешает этим планам. Народ «просто начали открыто юзать с момента «отравления» Навального, сообщил Мурыгин на своей странице во «ВКонтакте».

«Поймите, сейчас у них следующая задача: устроить рубилово с ментами и беспорядки, дать тем самым красивую картинку для Европы. Мало того, что убивают химическим оружием массового поражения (пишу и смеюсь), так еще в стране хаос! Дворец! Аквадискотека! Комната для грязи! Фрау Меркель, работать с ними нельзя!», – написал координатор фонда.

Мурыгин обратил внимание на то, что Навальный и Волков, а также члены их семей уже несколько лет находятся в США и Европе. Также, его словам, в ФБК сейчас творится хаос, поэтому его члены вряд ли встанут на защиту участников незаконных акций. Кроме того, сторонники Навального даже не пытались подавать уведомления на проведение демонстраций 23 и 31 января, нарушив тем самым законную формальность. Поскольку юридически митинги незаконны и по российскому, и по европейскому законодательству, Европейский суд по правам человека не удовлетворит оспаривание штрафов за участие в акциях, отметил Мурыгин.

«Я всегда был за любой протест, всегда за митинги, всегда за выражение людьми своего мнения.

Но сейчас вас тупо подставляют и пуляют, как торпеды. И если даже я, человек, который работал руководителем штаба, организовывал все самые крупные митинги Навального в Саратове, кто вел его президентскую кампанию, наблюдение и кто знает как там все на самом деле, а не по картинке в YouTube, говорю это, подумайте», – обратился Мурыгин к своим подписчикам.

Координатор ФБК предупредил, что участников митингов после задержаний ждет предательство со стороны людей Навального, приводя в качестве доказательств собственный пример.

«Мой штаб был всегда в пятерке или десятке лучших. Я был реально на хорошем счету. Вы все меня знаете, я занимался штабом 24/7(!) И даже меня кинули, своего же координатора (сейчас у меня минус 500 тыс. штрафов: часть за митинги, часть за расследование). Представьте, ты делаешь штабное расследование в сфере госзакупок, это расследование проверяют и согласовывают, потом на тебя подают в суд, и они говорят: «Чувак, пока. Мы тебя не знаем. Ну, попробуй посудиться. Оплачивать не будем», – сообщил он.

Тем временем заявление Мурыгина прокомментировала супруга лидера «Левого фронта» Сергея Удальцова Анастасия, которая согласилась с мнением координатора ФБК в Поволжье. «Собиралась написать примерно то же, но покороче. Однако даже лучше, когда это делает прозревший навальнист», – написала женщина в Twitter.

Ранее следователи объявили в розыск руководителя сети региональных штабов блогера Алексея Навального Леонида Волкова из-за видеозаписей, на которых он призывает несовершеннолетних участвовать в незаконных акциях.

Напомним, после несанкционированных акций в РФ следователи возбудили 21 уголовное дело.

Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД РФ и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.