Военнослужащие сухопутных войск США отравились антифризом

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30.01.2021, 10:36, Новости дня
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В Техасе 11 военнослужащих сухопутных войск США попали в больницу после отравления антифризом, двое из них находятся в критическом состоянии, сообщили представители американской армии.

Инцидент произошел после того, как солдаты базы Форт Блисс завершили 10-дневные учения, передает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

«Согласно первоначальным данным, военнослужащие употребили данное вещество, полагая, что пьют алкогольный напиток. Правила Армии и Форт Блисс запрещают употребление алкоголя во время учений. Первоначальная токсикологическая экспертиза показала, что солдаты отравились этиленгликолем», – говорится в заявлении.

База Форт Блисс является местом расположения первой бронетанковой армейской дивизии, в которой служат около 17 тыс. человек.

В 2019 году стало известно, что тысячи американских солдат заболели раком из-за халатности Пентагона.



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