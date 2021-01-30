 

Guardian – в ООН заявили об отсутствии у ЕС цели сократить бедность в блоке

30.01.2021, 10:30, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Специальный докладчик ООН по вопросам крайней бедности и прав человека Оливье де Схюттер заявил о том, что у Евросоюза в настоящий момент нет цели по сокращению бедности в своих странах-членах блока, пишет The Guardian. При этом он отметил, что брексит рискует обострить ситуацию.


Reuters

Европейский Союз «не подходит для цели» сокращения бедности в Европе, а брексит рискует лишь усугубить эту проблему, — об этом, как пишет The Guardian, заявил специальный докладчик ООН по вопросам крайней бедности и прав человека Оливье де Схюттер после двухмесячного расследования.

Пообщавшись с высокопоставленными должностными лицами из различных структур ЕС, он заявил, что обнаружил «благие намерения» в институтах блока, но у Евросоюза, по его словам, в настоящее время нет цели по сокращению бедности в своих 27 странах-членах.

При этом, как отметил де Схюттер, существует риск того, что из-за стремлений членов блока привлечь больше инвестиции конкуренция внутри ЕС в вопросе снижения налогов и заработной платы может стать ещё более ожесточённой по причине брексита, поскольку Великобритания будет пытаться получить конкурентное преимущество нада 27 странами Евросоюза.

Между тем де Схюттер в своём докладе советует Брюсселю поставить перед собой цель сократить бедность на 50% к 2030 году.

Предыдущая цель вывести 20 миллионов человек из бедности к 2020 году была недовыполнена на 8,7 миллионов человек, напоминает издание.

Более 92,4 миллионов человек или 21,1% населения ЕС все ещё живут в бедности, критерием которой является доход ниже 60% от среднего дохода по стране. Кроме того, по всему блоку в условиях нищеты живут 19,4 миллионов детей, то есть 23,1% от общего числа, говорится в статье.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.10 / Трамп досрочно проголосовал на президентских выборах

11.10 / Азербайджан уничтожил предоставленную Россией Армении военную технику “на миллиарды долларов” – Алиев

18.01 / “Прогулка по любимому Киеву все-таки состоялась”. Проживающая в РФ Ани Лорак похвасталась снимками из центра столицы Украины

28.07 / В США отмечается уверенный рост числа заказов на капитальные товары

13.07 / Центр культуры построят в якутском селе Аппаны в рамках нацпроекта

17.07 / «Новая норма» — Китай и Россия всё настойчивее прощупывают оборону США

23.10 / США ввели санкции против российского химического института

04.11 / Франция запретила деятельность турецких националистов

04.07 / Новая Toyota Mirai выйдет осенью в Японии

21.07 / Супругов из Сент-Луиса, направивших оружие на демонстрантов, обвинили в нарушении закона

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска