 

В мире сделали более 90 млн прививок от коронавируса – данные Bloomberg

30.01.2021, 9:46, Новости дня
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В мире по состоянию на утро 30 января сделали более 90,8 млн привививок от коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщило агентство Bloomberg, которое отслеживает ситуацию с вакцинацией.

Вакцинация уже началась в 62 странах.

Лидерами по числу введенных доз являются:

США – 28,9 млн доз;
Китай – 23 млн доз;
страны Евросоюза – 11,6 млн доз;
Великобритания – 8,4 млн доз;
Израиль – 4,6 млн доз.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирус подтвердили более чем у 102 млн человек, умерло 2,2 млн заболевших, выздоровело 56,4 млн.

По данным ВОЗ на 26 января 2021 года, в мире 63 вакцины от COVID-19 являются кандидатами на клиническую оценку препарата. Проводятся доклинические испытания 173 вакцин.

В Украине вакцинация пока не начиналась. Главный санврач Украины Виктор Ляшко говорил, что Украина в рамках глобальной инициативы COVAX рассчитывает бесплатно получить 8 млн доз вакцины, их хватит для вакцинации 4 млн человек (прививку одному человеку делают дважды). Минздрав Украины 28 декабря заключил контракт о поставках китайской вакцины от коронавируса компании Sinovac Biotech. Министр здравоохранения Максим Степанов анонсировал подписание контракта с еще одной компанией, но сказал, что пока не может ее называть.

В ВОЗ заявляли, что большую часть вакцин купили страны с высоким и средним уровнем дохода.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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