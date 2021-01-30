В мире от коронавируса умерло уже более 2,2 млн человек

30.01.2021, 9:46, Новости дня

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В мире по состоянию на утро 30 января от коронавируса умерло более 2,2 млн человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.

Всего в мире вирус подтвердили у 102 млн человек, 56,4 млн заболевших выздоровели.

Странами с наибольшим распространением вируса являются:

США (25,9 млн заболевших, 436,8 тыс. умерших);

Индия (10,73 млн заболевших, 154,1 тыс. умерших, 10,4 млн выздоровевших);

Бразилия (9,1 млн заболевших, 222,7 тыс. умерших, 8 млн выздоровевших);

Великобритания (3,78 млн заболевших, 104,6 тыс. умерших).

Россия (3,77 млн заболевших, 71 тыс. умерших, 3,2 млн выздоровевших).

Украина в списке на 17-м месте. По данным Минздрава, в стране коронавирус подтвержден у 1,2 млн человек, 22,6 тыс. пациентов умерло, более 1 млн выздоровело.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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