 

Из-за непогоды в Украине обесточены 108 населенных пунктов – ГСЧС

30.01.2021, 9:46, Новости дня
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Из-за непогоды в Украине без электричества осталось 108 населенных пунктов. Об этом утром 30 января сообщила пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В результате осложнения погодных условий (мокрый снег, дождь и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты линий электропередач остаются обесточенными 108 населенных пунктов в двух областях: 75 – в Одесской и 33 – в Николаевской”, – говорится в сообщении.

В ГСЧС также сообщили, что проезд на дорогах государственного значения открыт, пробок нет.

“Остается ограниченным движение тяжеловесных транспортных средств на автомобильных дорогах государственного значения М-05 Киев–Одесса, М-15 Одесса – Рени, М-16 Одесса – Кучурган в Одесской области и М-13 Кропивницкий – Платоново в Николаевской области”, – добавили в пресс-службе.

Утром 29 января ГСЧС предупреждала о существенном ухудшении погодных условий, в частности – о снеге и снеге с дождем.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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