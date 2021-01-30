Сбежавший из парка развлечений волк покусал мужчину в Ульяновске

30.01.2021, 9:43, Новости дня

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В Ульяновске волк напал на мужчину во время семейной прогулки по парку «Победа». Пострадавший пытался задержать хищника, чтобы тот не смог наброситься на его малолетнюю дочь.

Инцидент произошел 29 января. Волк сбежал из находящегося неподалеку от места происшествия парка приключений и семейного отдыха «Адреналин». Администрация парка не смогла сразу поймать животное и обратилась за помощью в полицию, пишет «Ульяновская правда».

О подробностях инцидента рассказала старшая дочь пострадавшего мужчины. По ее словам, волк сначала хотел наброситься на младшую сестру, но отец семьи попытался воспрепятствовать животному, преградив ему путь руками. После этого хищник напала на мужчину и начал его кусать. Когда животное успокоилось, семья еще 40 минут стояла, боясь пошевелиться, чтобы волк вновь не напал на кого-то из них. Как отметила девушка, они уходили из парка очень медленно, «по полшага». Она сообщила, что ее отец был весь в крови, а младшая сестра от страха начала заикаться.

Тем временем прокуратура Ленинского района Ульяновска инициировала проверку. В ведомстве рассказали, что напавшее на мужчину животное – это собака породы «Чешский волчак». В настоящее время прокуратура проверяет исполнение должностными лицами Центра реабилитации диких животных законодательства в сфере деятельности частных зоопарков и иных соответствующих профильных учреждений.

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