 

Сбежавший из парка развлечений волк покусал мужчину в Ульяновске

30.01.2021, 9:43, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В Ульяновске волк напал на мужчину во время семейной прогулки по парку «Победа». Пострадавший пытался задержать хищника, чтобы тот не смог наброситься на его малолетнюю дочь.

Инцидент произошел 29 января. Волк сбежал из находящегося неподалеку от места происшествия парка приключений и семейного отдыха «Адреналин». Администрация парка не смогла сразу поймать животное и обратилась за помощью в полицию, пишет «Ульяновская правда».

О подробностях инцидента рассказала старшая дочь пострадавшего мужчины. По ее словам, волк сначала хотел наброситься на младшую сестру, но отец семьи попытался воспрепятствовать животному, преградив ему путь руками. После этого хищник напала на мужчину и начал его кусать. Когда животное успокоилось, семья еще 40 минут стояла, боясь пошевелиться, чтобы волк вновь не напал на кого-то из них. Как отметила девушка, они уходили из парка очень медленно, «по полшага». Она сообщила, что ее отец был весь в крови, а младшая сестра от страха начала заикаться.

Тем временем прокуратура Ленинского района Ульяновска инициировала проверку. В ведомстве рассказали, что напавшее на мужчину животное – это собака породы «Чешский волчак». В настоящее время прокуратура проверяет исполнение должностными лицами Центра реабилитации диких животных законодательства в сфере деятельности частных зоопарков и иных соответствующих профильных учреждений.

В ноябре прошлого года в Петропавловске-Камчатском нашли тело восьмилетнего мальчика с признаками укусов животного.

В июне 2020 года два медведя в сочинском поселке Дагомыс загрызли зашедшего к ним в вольер 11-летнего мальчика.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.01 / Лукшенко сказал, что за него проголосовали “около 6 млн человек”. В ЦИК заявляли о меньшем количестве избирателей

15.01 / На Донбассе ранен украинский военный

17.09 / Путин поручил провести проверку в сфере обращения с отходами

25.08 / У дилеров АвтоВАЗа зафиксирован дефицит автомобилей Lada

03.08 / Советник Трампа выступил с угрозами в адрес России

08.01 / СМИ сообщили о смерти раненного во время штурма Конгресса США офицера. Полиция Капитолия это опровергает

05.07 / Ученые работают над созданием устройства для общения людей и животных

21.07 / Михаил Дегтярев представлен правительству Хабаровского края

10.01 / Пакистан остался без света из-за аварии на тепловой электростанции

17.08 / “Могут повлиять на Украину”. Зеленский провел закрытое совещание с руководством силовых структур в связи с событиями в Беларуси

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска