 

Склонность к риску напрямую связана с нехваткой серого вещества

30.01.2021, 5:14, Новости дня
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Данное открытие сделали ученые из Цюриха. Проведя ряд исследований, они установили, что у любителей приключений, а особенно у людей, склонных к неоправданному риску, просто не хватает серого вещества в головном мозге.

У мозга спокойного человека и явного непоседы действительно есть анатомические отличия, утверждают ученые. Особенно они заметны в тех участках головного мозга, которые отвечают за так называемые гормоны счастья.

Если человек любит приключения и не может в жизни обойтись без риска, у него происходят изменения в гипофизе, гипоталамусе и некоторых других участках мозга. В исследованиях, позволивших сделать такой вывод, приняли участие около 25 человек. Кстати, подобные исследования проводились и в других странах.



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