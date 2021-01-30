Президент Италии поручил главе Палаты депутатов найти выход из кризиса

30.01.2021, 1:18, Новости дня

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Итальянский президент Серджо Маттарелла поручил председателю Палаты депутатов Роберто Фико провести переговоры для создания плана по выходу из правительственного кризиса после отставки премьера Джузеппе Конте, сообщил генеральный секретарь канцелярии президента Уго Дзампетти.

«Президент принял председателя Палаты депутатов и поручил ему задачу определить возможность образования политического большинства, состоящего из групп, которые поддерживали предыдущее правительство», – сказал Дзампетти, передает РИА «Новости».

Фико, в свою очередь, поблагодарил Маттареллу за вручение мандата, заявив, что в последующие дни займется переговорами с представителями прежней правящей коалиции. «Мы должны с максимальной ответственностью пройти этот очень деликатный для страны момент, чтобы дать срочные ответы, которых от нас ждут граждане», – сказал Фико.

Перед встречей с Фико Маттарелла заявил, что проведенные им консультации по выходу из правительственного кризиса показали возможность формирования нового большинства на основе парламентских сил, которые поддерживали ушедшее в отставку правительство Джузеппе Конте. Он подчеркнул, что подобная перспектива должна быть «подтверждена на предмет ее практической применимости».

Маттарелла добавил, что в свете пандемии коронавируса, социального кризиса и тяжелых последствий для экономики «необходимо в короткие сроки образовать правительство с надлежащей парламентской поддержкой». «Очевидно, что три этих чрезвычайные ситуации: медицинская, социальная и экономическая – требуют немедленных государственных мер», – сказал Маттарелла.

Политический кризис в Италии начался после того, малая партия «Живая Италия» (ЖИ) объявила об уходе своих представителей из Совета министров. Демарш ЖИ привел к тому, что без голосов этой партии коалиция перестала обладать стабильным парламентским большинством, что в итоге привело к отставке премьера Джузеппе Конте.

Основу прежней правящей коалиции помимо «Живой Италии» составляли «Движение 5 звезд» и Демократическая партия, которые уже объявили о поддержке кандидатуры Конте на получение мандата на формирование нового правительства.