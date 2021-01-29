Умер генерал-лейтенант милиции Василий Писный, 29 января его похоронили во Львове

29.01.2021, 23:54, Новости дня

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28 января от осложнений COVID-19 умер генерал-лейтенант милиции, бывший заместитель начальника Главного управления Службы безопасности Украины по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Василий Писный. О смерти Писного написали его коллеги в Facebook Львовской областной Ассоциации ветеранов Министерства внутренних дел Украины.

Писный умер в возрасте 58 лет. По информации издания Zaxid.net, он долгое время находился в тяжелом состоянии в больнице из-за осложнений, вызванных COVID-19.

Писный возглавлял УБОП и УМВД в Тернопольской области, в 2008–2010 годах был начальником УМВД во Львовской области. В 2010 году его избрали депутатом Львовского областного совета от партии “Фронт змін”, он занимал должность первого заместителя председателя облсовета.

С марта 2014 года по январь 2015 года Писный возглавлял Департамент по борьбе с экономической преступностью МВД Украины. С сентября 2015 года до июня 2019 года – был заместителем начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ (управление “К”).

В 2015 году во время заседания антикоррупционного комитета Верховной Рады между Писным и внефракционным депутатом Владимиром Парасюком возник конфликт. Писный, в ответ на обвинения в коррупции, заявил, что “сделал для [Революции достоинства] революции” больше, чем присутствующие в зале, на что Парасюк ударил его ногой.

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