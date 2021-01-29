 

ОП РФ обучит 100 тысяч общественных наблюдателей для работы в регионах на выборах в Думу

29.01.2021, 21:22, Новости дня
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В планах Общественной палаты обучить как минимум 100 тысяч наблюдателей, запустить мобильное приложение для них, модернизировать сайт общественныйнаблюдатель.рф и обновить цифровую инфраструктуру, сообщил председатель Координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.

Также по словам Григорьева в состав регионального общественного штаба должны войти члены Общественной палаты субъекта РФ, представители партнерских общественных организаций, в том числе ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ), региональные эксперты. Об этом сообщается на сайте ОП.

Кроме того, заместитель председателя Координационного совета по общественному контролю за голосованием, исполнительный директор ассоциации НОМ Алена Булгакова заявила, что подготовка и обучение наблюдателей базируется на опыте регионов.

Член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод напомнил, что перед избирательной кампанией активизируются те, кто пытается дискредитировать избирательную систему и систему общественного контроля, поэтому важно сосредоточиться на информационном и правовом обеспечении общественного наблюдения.

Ранее сообщалось, что координационный совет Общественной палаты по общественному контролю за голосованием полностью поддерживает недавнее решение ЦИК о наращивании видеонаблюдения на выборах в Госдуму в 2021 году.



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