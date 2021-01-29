Боливия начала вакцинацию «Спутником V»

29.01.2021, 21:22, Новости дня

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В Боливии стартовала вакцинация российским препаратом «Спутник V». Первыми вакцину в пятницу получили медицинские работники больницы департамента Санта-Крус.

«Мы уже видим свет в конце туннеля. Мы приступаем к системному решению проблемы благодаря тому, что мир нашел работающую формулу», – передает ТАСС слова президента Боливии Луиса Арсе.

Как отметил глава республики, прививочная кампания началась с больницы в Санта-Крусе, так как именно в этом регионе ситуация с коронавирусом самая напряженная в стране.

Напомним, договоренность о поставках «Спутника V» в Боливию была достигнута в декабре, а разрешение на экстренное использование местный регулятор выдал 6 января.

Ранее в центре Гамалеи заявили о близкой к стопроцентной эффективности «Спутник V».