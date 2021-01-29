 

В Петербурге показали рассекреченные карты Ленинградского фронта

29.01.2021, 21:22, Новости дня
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На выставке в военной исторической библиотеке Генерального штаба в Санкт-Петербурге были представлены рассекреченные карты боевых действий Ленинградского фронта во время Великой Отечественной войны.

«Среди представленных документов и книг – рассекреченные карты ведения боевых действий Ленинградского фронта, мемуары участников прорыва блокады и анализ боев, изданный в 1944 году первый том сборника статей и документов «Ленинград в Великой Отечественной войне Советского Союза» под редакцией директора Ленинградского института истории ВКП(б) Сергея Аввакумова», – информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа (ЗВО).

Уточняется, что многие материалы, например, анализ боев или воспоминания участников, раньше были засекречены.

Помимо этого, на выставке можно встретить научные труды с анализом происходившего в период войны под Ленинградом. Все материалы были созданы во время войны или сразу после нее.

Экспозиция приурочена к дате полного снятия блокады Ленинграда, которая ежегодно отмечается в городе 27 января.

Ранее регионы РФ к 77-й годовщине снятия блокады Ленинграда провели акцию памяти «Блокадный хлеб». Напоминанием о мужестве и стойкости блокадного города стали символические кусочки «блокадного» хлеба, которые раздавали людям. По всей стране также прошли встречи со свидетелями тех событий.



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