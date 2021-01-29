Евросоюз ограничил вывоз вакцин от COVID-19. Украины это не коснется

29.01.2021, 21:14, Новости дня

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Европейская комиссия 29 января ввела в действие механизм, требующий разрешения стран – членов Евросоюза для экспорта вакцин против коронавируса в третьи страны. Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии.

Ограничения будут действовать до конца марта, они не коснутся Украины, так как она является членом программы Восточного партнерства. ЕС исключил из этой схемы поставки вакцины для гуманитарной помощи в рамках механизма COVAX и для соседей Евросоюза.

“Пандемия имеет разрушительные последствия в Европе и во всем мире. Защита здоровья наших граждан остается нашим главным приоритетом, мы должны принять необходимые меры, чтобы добиться этого. Этот механизм прозрачности и разрешений носит временный характер. Мы продолжим выполнять наши обязательства перед странами с низким и средним уровнем доходов”, – прокомментировала решение президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко говорил, что Украина в рамках глобальной инициативы COVAX рассчитывает бесплатно получить 8 млн доз вакцины, их хватит для вакцинации 4 млн человек (прививку одному человеку делают дважды). Минздрав Украины 28 декабря заключил контракт о поставках китайской вакцины от коронавируса компании Sinovac Biotech. Глава Минздрава Максим Степанов анонсировал подписание контракта с еще одной компанией, но сказал, что пока не может ее называть.

Минздрав определил девять приоритетных групп населения, которые получат прививки в первую очередь, речь идет примерно о 20 млн граждан, рассказывал Степанов. Это медицинские работники, военнослужащие, социальные работники и персонал заведений по уходу, люди старше 60 лет, работники сферы образования, сотрудники сферы государственной безопасности, пенитенциарных учреждений и учреждений исполнения наказаний и люди с хроническими заболеваниями вне зависимости от возраста.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

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