 

Евросоюз ограничил вывоз вакцин от COVID-19. Украины это не коснется

29.01.2021, 21:14, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Европейская комиссия 29 января ввела в действие механизм, требующий разрешения стран – членов Евросоюза для экспорта вакцин против коронавируса в третьи страны. Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии.

Ограничения будут действовать до конца марта, они не коснутся Украины, так как она является членом программы Восточного партнерства. ЕС исключил из этой схемы поставки вакцины для гуманитарной помощи в рамках механизма COVAX и для соседей Евросоюза.

“Пандемия имеет разрушительные последствия в Европе и во всем мире. Защита здоровья наших граждан остается нашим главным приоритетом, мы должны принять необходимые меры, чтобы добиться этого. Этот механизм прозрачности и разрешений носит временный характер. Мы продолжим выполнять наши обязательства перед странами с низким и средним уровнем доходов”, – прокомментировала решение президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко говорил, что Украина в рамках глобальной инициативы COVAX рассчитывает бесплатно получить 8 млн доз вакцины, их хватит для вакцинации 4 млн человек (прививку одному человеку делают дважды). Минздрав Украины 28 декабря заключил контракт о поставках китайской вакцины от коронавируса компании Sinovac Biotech. Глава Минздрава Максим Степанов анонсировал подписание контракта с еще одной компанией, но сказал, что пока не может ее называть.

Минздрав определил девять приоритетных групп населения, которые получат прививки в первую очередь, речь идет примерно о 20 млн граждан, рассказывал Степанов. Это медицинские работники, военнослужащие, социальные работники и персонал заведений по уходу, люди старше 60 лет, работники сферы образования, сотрудники сферы государственной безопасности, пенитенциарных учреждений и учреждений исполнения наказаний и люди с хроническими заболеваниями вне зависимости от возраста.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.11 / Путин в День народного единства пообщается с представителями религиозных конфессий

01.12 / Эксперт объяснил возникшие у космонавта-новичка проблемы с нижним бельем

27.06 / Экс-начальнику Генштаба ВСУ Замане сообщили о подозрении в госизмене

08.07 / Эксперт: Украина показала, что боится проиграть дело о крымском золоте

21.10 / Tele2 признали виновным в нарушении антимонопольного законодательства

23.01 / Ученые поведали о странной особенности солнечного ветра

06.08 / Жителя Липецка осудили за упавшую с балкона сосульку-убийцу

28.08 / У бывшей жены Ефремова похитили более 1 млн рублей

09.07 / Минздрав Украины провалил закупку лекарств. За полгода в одной семье умерли два ребенка – Пациенты Украины

14.08 / Лукашенко: Я живой и не за границей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска