 

“И ты уже немолодая, и мама хочет внуков”. Звезда ситкома “Танька і Володька” рассказала, почему не ходит на свидания

29.01.2021, 21:14, Новости дня
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33-летняя участница “Женского квартала” студии “Квартал 95”, главная героиня ситкома “Танька і Володька” на канале ТЕТ актриса Татьяна Песик в передаче “Зірковий шлях” на канале “Украина” рассказала, что сейчас живет только работой, а “личная жизнь проходит мимо нее”. 

“На карантине ты начинаешь больше это понимать – что и ты уже немолодая, и мама хочет внуков”, – заявила она.

По словам актрисы, она давно не была на свидании.

“Я закомплексованная в том плане, будет ли он воспринимать то, что меня постоянно нет дома”, – сообщила Песик.

Актриса призналась, что в предыдущих отношениях ей пришлось пережить измену.

“Я никогда не чувствовала, что меня любят. Никогда!” – подытожила она.

Татьяна Песик родилась в 1987 году в Тернополе. Мать актрисы работала поваром, а отец – разнорабочим. Окончила Тернопольский национальный экономический университет. Была участницей КВН “V.I.P. Тернополь”.

Песик играет главную роль в сериале “Танька і Володька”. Ее партнером по фильму является юморист Тарас Стадницкий. Премьера ситкома состоялась на канале ТЕТ в 2016 году.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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